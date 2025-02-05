Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Katılacak ve Alman Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Bu önemli buluşma, kadın kollarının rolleri ve hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Alman Cumhurbaşkanı ile Resmi Karşılama

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşılayacak. Törenin ardından, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği gerçekleştirilecek.

Ortak Basın Toplantısı

Görüşmelerin sona ermesinin ardından, Erdoğan ve Steinmeier ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunacak.

Etkinliklerin gün içindeki programı şu şekilde: Ankara'daki kongre 14:00'te başlayacak, ardından 18:30'da resmi tören, 19:30 ve 20:30'da ise basın toplantısı gerçekleştirilecek.