Erdoğan: Alaska Zirvesi Rusya-Ukrayna Savaşına Yeni İvme Kazandırdı

Erdoğan, Trump-Putin görüşmelerinin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ivme kazandırdığını ve Türkiye'nin barışa katkıya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:36
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alaska'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

“ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.”

Erdoğan, paylaşımında Alaska Zirvesi'nin sürece olumlu ivme kazandırdığına işaret ederek, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

