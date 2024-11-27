Erdoğan: Ana Muhalefet Lideri Anaokulu ve Kreş Ayrımını Bilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet liderini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Bir ana muhalefet lideri ve onun yerini alması muhtemel isimler, düşünün ki anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin siyasi gündeminde sıcak tartışmalara neden oldu. Erdoğan, muhalefetin eğitim politikaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgularken, dikkat çekici bir eleştiride bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.