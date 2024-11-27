DOLAR
34,65 -0,02%
EURO
36,46 -0,2%
ALTIN
2.951,44 -0,72%
BITCOIN
3.236.830,06 -2,07%

Erdoğan: Ana Muhalefet Lideri Anaokulu ve Kreş Ayrımını Bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak bilgi eksikliklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:36
Erdoğan: Ana Muhalefet Lideri Anaokulu ve Kreş Ayrımını Bilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet liderini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Bir ana muhalefet lideri ve onun yerini alması muhtemel isimler, düşünün ki anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin siyasi gündeminde sıcak tartışmalara neden oldu. Erdoğan, muhalefetin eğitim politikaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgularken, dikkat çekici bir eleştiride bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Mesajı: 'Başını Ezmeye Devam Edeceğiz'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Mutabakat Vurgusu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Vurgusu: Milletin Sıkıntıları Çözülecek
5
Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu
6
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı