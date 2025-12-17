DOLAR
Erdoğan, Ankara'nın Ekonomi Temsilcilerini Külliye'de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara'nın ekonomi aktörlerini Külliye'de kabul etti; ortak projeler ile ATONET'in 2025 Melbourne ödülü gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:40
Kurumlar ortak projeleri ve dijital dönüşümü Cumhurbaşkanına sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul etti.

Kabule Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan de katıldı. Heyette ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı.

Toplantıda, Ankara'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışma ve projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi. ATO Başkanı Baran, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattı başta olmak üzere Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önem taşıyan konuları aktardı.

Baran ayrıca ATO'nun dijital dönüşüm vizyonuyla hayata geçirdiği yapay zeka destekli ATONET Akıllı Asistan projesini Cumhurbaşkanına takdim etti. Proje, 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması'nda 41 ülkeden 83 proje arasından En İyi Oda İnovasyonu Projesi kategorisinde dünya birinciliği elde etmişti.

Baran'ın değerlendirmesi:

Yoğun gündemine rağmen bizlere vakit ayıran ve ilettiğimiz konuları büyük bir hassasiyetle dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülkemizin geleceğine güçlü bir perspektif sunduğuna yürekten inanıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak; üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak, üyelerimizin rekabet gücünü yükseltmek ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz.

