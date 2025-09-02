DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan: Avrupa Ülkeleri BM'de Filistin'i Devlet Olarak Tanımaya Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığını ve Genel Kurul'da Filistin meselesinin öne çıkacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan: Avrupa Ülkeleri BM'de Filistin'i Devlet Olarak Tanımaya Hazırlanıyor

Erdoğan: Avrupa Ülkeleri BM'de Filistin'i Devlet Olarak Tanımaya Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul gündeminin Filistin meselesiyle şekilleneceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmesinde bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığını ifade etti.

Erdoğan, bu durumun Genel Kurul'un bu yılki gündemine damga vuracağını vurguladı ve konunun uluslararası tartışmalarda öncelikli bir yer alacağını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Bazı Avrupa ülkeleri BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl Genel Kurul'a muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak"

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli
4
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’
5
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
7
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 'İsrail’den korkmuyoruz'

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter