Erdoğan: Avrupa Ülkeleri BM'de Filistin'i Devlet Olarak Tanımaya Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul gündeminin Filistin meselesiyle şekilleneceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmesinde bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığını ifade etti.

Erdoğan, bu durumun Genel Kurul'un bu yılki gündemine damga vuracağını vurguladı ve konunun uluslararası tartışmalarda öncelikli bir yer alacağını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Bazı Avrupa ülkeleri BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl Genel Kurul'a muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak"