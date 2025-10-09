Erdoğan Beştepe'de: 2025- 2026 Yükseköğretim Açılışı ve Barzani Kabulü

Gündeme Ek: 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi Kabul

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani kabul edilecek. Program bilgisi: (Ankara/14.00/16.00).

