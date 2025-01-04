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Erdoğan: Bölücü Caniler Ya Silahlarını Gömecek Ya Da Toprağa Gömülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da yaptığı konuşmada bölücü terör örgütüne sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:25
Erdoğan: Bölücü Caniler Ya Silahlarını Gömecek Ya Da Toprağa Gömülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert Mesaj: Silahların Devri Sona Ermiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerine yönelik sert mesajlar verdi. Erdoğan, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok," dedi.

Samsun’da Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti Samsun teşkilatında görev alan tüm yol ve dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Yeni dönemde büyük kongreyi şubat ayının sonuna doğru toplama hedefinde olduklarını ifade eden Erdoğan, bu kongrenin partileri için yeni bir milat olacağını vurguladı. Ayrıca, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin geleceği olduklarını ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Samsun'un Tarihsel Önemi

Erdoğan, Samsun'un Türkiye'nin istiklali ve vatan olma sürecindeki önemine dikkat çekerek, ilk fetih şehitlerinden İstiklal Harbi'ne kadar birçok kahramanın bu topraklarda can verdiklerini hatırlattı. Şehitleri rahmetle anarak, gazilere de huzur dolu bir yaşam diledi.

Şehitlerin Vasiyetine Saygı

Konuşmasında şehitlerin vasiyetine sadık kalacaklarını vurgulayan Erdoğan, "22 yıldır sadece bu idealler için çalışıyoruz. Adalet, huzur ve kardeşlik için mücadele ediyoruz," ifadesini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Erdoğan, silahın ve şiddetin devrinin sona erdiğini, bölücü terör örgütünün artık kullanım süresinin dolduğunu belirtti. Emperyalistlerin planlarına karşı durmak gerektiğini vurgulayarak, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık göstererek, bölge halkının birliğini korumak için çaba harcayacaklarını ekledi.

Erdoğan, "Bölücü caniler, ya silahlarıyla birlikte ya da silahlarını gömerek bu mücadeleye son vermek zorundadır. Bu hakikati herkes kabul etmelidir," dedi. Ayrıca, Türk, Kürt ve Arap ayrımını yapmaksızın milletin birliği için çaba sarfedeceklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, Türk milletinin bu coğrafyada varlık güvenceleri ve onları korumak için gereken her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

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