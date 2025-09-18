Erdoğan: "Bu coğrafyada ev sahibiyiz" — Şehit Yakınları ve Gazi Kura Töreni

Beştepe'de düzenlenen törende 630 kişi için kura çekimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu. Törende, kamu kurumlarına yerleştirilecekler için kura çekimi yapıldı.

Erdoğan, konuşmasında milletin tarihine ve devlet geleneğine vurgu yaparak, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bin yıldır buradayız. İnşallah yevmil kıyame, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil olmak üzere fiilen 31 yıldır milletin huzurunda olduklarını belirten Erdoğan, "Bütün bunları sizleri teskin etmek için söylemiyorum. 23 yıldır ortaya koyduğumuz samimi gayretin bir neticesi olarak, bunları açık yüreklilikle ifade ediyorum. ... Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik, çok zorlu günlerden, çok çetin imtihanlardan geçtik ama Rabbime sonsuz hamdolsun ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik." dedi.

Her karışı şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanan vatanı muhafaza etmek için gereken neyse yaptıklarını söyleyen Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı: "Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. ... Şunu hiç kimse unutmasın, şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler hiçbir zaman aşılmadı ve aşılmayacaktır."

Filistin ve diğer mazlum coğrafyalardaki acılara da değinen Erdoğan, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi: "Başında, Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta, sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor."

Türkiye'nin tarihsel köklerine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki her bir yıldız işte bu kadim geleneğin birer sembolüdür." ifadelerini kullandı. Ayrıca İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'dan bir mısra okuyarak milletin tarihî kimliğini vurguladı: "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz."

Erdoğan, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik planlara karşı dikkatli ve kararlı olunacağını belirterek, toplumun birlik ve beraberliğine vurgu yaptı: "Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız." Terörsüz Türkiye hedefinin halkın desteğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Erdoğan'ın, "Karşımızda ekrandan takip ediyoruz. Bakalım kim nereye? Hazır mıyız? Ya Allah Bismillah." sözleriyle butona basması üzerine 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için kura çekimi yapıldı.

Erdoğan, kamu kurumlarına yerleşenlerden bir kısmının isimlerini sahneye çağırdı ve diğer isimlerin ekranda yayımlanmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Göktaş, listenin tamamının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile kamu kurumlarına yerleşen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, görev yerleri belli olacaklara millete hizmet yolunda başarı dileyerek, şehit ve gazilere milletçe şükranlarını tekrarladı.

