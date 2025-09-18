Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini; Katar'a saldırının bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmede, İsrail'in yalnızca Filistin'i hedef almadığını; aynı zamanda bölgesel istikrarı da tehlikeye attığını vurguladı.

Görüşmenin ana mesajı

Erdoğan, görüşmede Katar'a saldırı olayını bu tehdidin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi. Liderler arasında yapılan değerlendirmede, artan gerilimin bölge ülkeleri üzerindeki olası yansımaları ele alındı.

Bölgesel etkiler ve uluslararası yankılar

Erdoğan'ın ifadeleri, bölgedeki güvenlik dinamikleri ve uluslararası ilişkiler açısından uyarı niteliği taşıyor. Görüşme, mevcut krizin sadece iki taraflı olmadığını; bölgesel barış ve istikrar açısından geniş etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Erdoğan'ın değerlendirmesi, diplomatik kanalların harekete geçirilmesi ve bölgesel diyalogun güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

