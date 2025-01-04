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Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun 8. Olağan Kongresi'nde muhalefeti eleştirip, hizmete devam vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:02
Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin gerçekleri saptırma çabalarını eleştirerek, "Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Onlarla bizim aramızda ufuk, vizyon, ideal ve hedef farkı var," dedi.

Ferdi Tayfur'a Saygı Duruşu

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıktı. Tayfur'u rahmetle anan Erdoğan, onun Türk sanat müziğine yaptığı katkıların önemine değindi.

Samsun'a Hizmet Vurgusu

Samsun'un her zaman güven ve istikrardan yana olduğunu belirten Erdoğan, "Samsun her zaman 'hizmet siyaseti, eser siyaseti.' dedi. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız," ifadelerini kullandı. Ayrıca, milletin beklentilerine yanıt verecek projeler üretileceğini vurguladı.

İleri Görüşlü Hedefler

Erdoğan, hizmeti ibadet olarak gören bir kadro olduklarını söyleyerek, "Başka ne yaparsa yapsın, durmak, duraksamak lüksü yok. Biz, millete hizmet ettikçe büyüyen bir partiyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, her kongrede dayanışma ve coşkunun hâkim olduğunu ifade etti.

Samsun Kongresi'nin Önemi

Erdoğan, "AK Parti Samsun Kongremizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı. Kongre sürecinin Türkiye genelinde huzur ve kardeşlik içinde yürütüldüğünü belirtti.

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