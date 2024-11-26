Erdoğan'dan Dijital Teknoloji ve Kültür Eleştirisi

Erdoğan'dan Dijital Kültür Üzerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital teknoloji ve kültür üzerindeki etkilerin önemine dikkat çekti. "Dijital tekno kültürü yönetenlerin bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan kendi inanç, yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz," dedi.

Teknolojinin Kültürel Etkileri

Erdoğan, dijital platformlarda içerik üretenlerin, sadece ekonomik kazanç elde etmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal değerler üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Bu durumun, genç nesiller üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.