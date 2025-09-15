Erdoğan'dan Doha Zirvesi'nde Filistin ve Gazze İçin Yaptırım Çağrısı

İletişim Başkanı Duran: Türkiye'nin diplomasi hattı net

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde Filistin ve Gazze meselesine ilişkin güçlü bir duruş sergilediğini açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeyi kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi."

Duran, Türkiye'nin diplomasi çizgisini net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır" vurgusunun önemine dikkat çekti.

Duran ayrıca şunları kaydetti: "Bu yaklaşım, sadece güncel krize dair bir tepki değil, aynı zamanda uluslararası sistemin adalet, hukuk ve insan onuru temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğine dair güçlü bir çağrı niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve duruşu, İslam dünyasının ortak vicdanını yansıtırken, Türkiye'nin küresel ölçekte barış ve adalet mücadelesinde üstlendiği sorumluluğu bir kez daha teyit ediyor."

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajları da aktardı: 'İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.' 'İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz.'