Erdoğan'dan Guterres'e Çağrı: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

Erdoğan'dan Guterres'e çağrı: İsrail'e baskı artırılmalı

Gazze'ye insani yardım erişimi öncelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmede, Gazze'ye insani yardımların erişimi konusunun acil bir öncelik olduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede uluslararası toplumun bu erişimi sağlamak amacıyla İsrail'e baskısını artırması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, insani yardımın engellenmeden ulaştırılmasının önemi üzerine odaklandı.

Görüşmede dile getirilen mesaj, insani yardım organizasyonlarının çalışanlarının ve yardım malzemelerinin güvenli ve hızlı şekilde Gazze'ye ulaşmasının sağlanması yönündeydi.