Erdoğan'dan Guterres'e Çağrı: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:18
Erdoğan'dan Guterres'e Çağrı: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

Erdoğan'dan Guterres'e çağrı: İsrail'e baskı artırılmalı

Gazze'ye insani yardım erişimi öncelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmede, Gazze'ye insani yardımların erişimi konusunun acil bir öncelik olduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede uluslararası toplumun bu erişimi sağlamak amacıyla İsrail'e baskısını artırması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, insani yardımın engellenmeden ulaştırılmasının önemi üzerine odaklandı.

Görüşmede dile getirilen mesaj, insani yardım organizasyonlarının çalışanlarının ve yardım malzemelerinin güvenli ve hızlı şekilde Gazze'ye ulaşmasının sağlanması yönündeydi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu
4
Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor
5
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor
6
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı
7
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek