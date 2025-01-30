DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Erdoğan’dan Hakim ve Savcılara Destek: Baskı ve Hedef Gösterme Sorumsuzluktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcılara yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:17
Erdoğan’dan Hakim ve Savcılara Destek: Baskı ve Hedef Gösterme Sorumsuzluktur

Erdoğan, Hakim ve Savcılara Desteğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcılara yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, bilhassa ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır" dedi.

Baskıların Ciddiyeti

Erdoğan, bu tür uygulamaların hukuk sistemine olan güveni zedelediğini ve toplumsal barışa zarar verdiğini dile getirdi. Bu bağlamda, devletin adalet mekanizmasının bağımsızlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Cumhurbaşkanının ifadeleri, hakim ve savcıların karşılaştığı zorlukların giderilmesi için kalıcı adımlar atılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu tür destekleyici açıklamalar, hukuk camiasının motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
3
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
4
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
5
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset ve Gazetecilikte Ayrıcalıklara Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!