Erdoğan’dan Hakim ve Savcılara Destek: Baskı ve Hedef Gösterme Sorumsuzluktur

Erdoğan, Hakim ve Savcılara Desteğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcılara yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, bilhassa ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır" dedi.

Baskıların Ciddiyeti

Erdoğan, bu tür uygulamaların hukuk sistemine olan güveni zedelediğini ve toplumsal barışa zarar verdiğini dile getirdi. Bu bağlamda, devletin adalet mekanizmasının bağımsızlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Cumhurbaşkanının ifadeleri, hakim ve savcıların karşılaştığı zorlukların giderilmesi için kalıcı adımlar atılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu tür destekleyici açıklamalar, hukuk camiasının motivasyonunu artırmayı hedefliyor.