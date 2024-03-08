Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Ev Kadınları Yorumlarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve dünya genelindeki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve "Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde ev kadınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdiği anlaşılıyor. İmamoğlu'nun "Ev kadınları daha çok AK Parti'ye oy veriyor" ifadesine atıfta bulunan Erdoğan, "Aile ile kadını ayıran, kadın ve aile arasına duvar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Aileye alerjisi olan bir kesim var. Öyle bozuk bakış açısı ki kavramdan bile rahatsızlar. Bazı kibirli isimlerin ev hanımlarını aşağılaması karşısında gıklarını bile çıkarmazlar." şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekerek, uluslararası topluma seslenerek şunları söyledi: "Soruyorum size, kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için seslerini çıkardılar mı? Filistin'de diplomatik girişimlerimiz ve yardımlarımızla kendi duruşumuzu sergiliyoruz. İnsanlığın geri kalanına sürekli hak, hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini gördünüz mü?"