Erdoğan'dan İsmail Heniyye Suikastına Sert Tepki

Erdoğan'dan Suikasta Şiddetli Kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadığını açıkladı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu kalleş saldırının yalnızca kişisel bir cinayet değil, aynı zamanda Filistin Davasına yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Filistin Direnişine Yönelik Tehdit

Erdoğan, “Bu suikast; Filistin Davası’nı, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya yönelik bir alçaklıktır.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Daha önceki benzer saldırılara da atıfta bulunarak, bu tür eylemlerin amacının belli olduğunu ifade etti.

Gelecek için Umut

Cumhurbaşkanı, bölgede yaşanan zulmün sona ermesi ve insanlığın barışa kavuşması için Türkiye'nin tüm gücüyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, uluslararası toplumu da bu konuda faaliyet göstermeye davet etti.

Son olarak, İsmail Heniyye'nin aileine taziye dileğinde bulunan Erdoğan, “Allah’tan rahmet; Gazze ve Filistin halkına başsağlığı diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.