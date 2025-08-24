DOLAR
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:00
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı

Cumhurbaşkanı'nın mesajı ve tören görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'deki hesabından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın filoyu selamlama anına ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.

Ayrıca paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bazı komutanlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı yer aldı.

Geçit töreni, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen törenler arasında öne çıkan ve TCG Anadolu liderliğindeki filonun Boğaz'dan geçişini içeriyordu.

