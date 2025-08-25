Erdoğan'dan Kararlı Mesaj: 'Tuzaklara Asla Düşmeyeceğiz'

Daha müreffeh, muteber ve müessir bir Türkiye hedefi öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, ülkenin ilerleme hedeflerine bağlılık ve dış etkenlere karşı kararlı duruş mesajı taşıdı. Lider, vurguladığı hedefler doğrultusunda Türkiye'nin istikametinden sapmayacağını belirtti.