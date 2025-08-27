Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan, Türk tarihindeki iki önemli dönüm noktasının yıl dönümlerine işaret ederek tarih sayfalarına silinmez bir mürekkeple yazılan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü seneidevriyesini ve bağımsızlık iradesinin simgesi olan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü gururla andıklarını söyledi. Parlak zaferlerle dolu maziden aldıkları ilhamla istikbali inşa ettiklerini vurguladı.

Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız.

Tarihimizin tamamını baş tacı ettiklerini, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'i karşı karşıya getirmeye çalışanlara rağmen Anadolu'daki bin yıllık varlığın bütün aşamalarını sahiplenmeye devam ettiklerini belirtti. Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse gövdesinin o kadar sağlam olacağı benzetmesiyle milletin dayanıklılığına dikkat çekti: "Biz hamdolsun, kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz."

Gazze ve zulme tepki

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarında yaşanan zulümlerin yürekleri dağladığını, açlıktan etkilenen masum çocukların görüntülerinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğramasına üzülüp hüzünlendiklerini ifade etti.

"Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor." Erdoğan, kendilerini dev aynasında gören zalimlerin mutlaka kaybedeceğini ve dökülen kanların hesabının sorulacağını belirterek: "Cenabıallah zalimlerin hesabını yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz."

Genç subay ve astsubaylara öğütler

Mezun olan gençleri bu toprağın sessiz nöbetini tutan yeni neferler olarak nitelendiren Erdoğan, onların ailelerinin gururu, hocalarının sevinci ve milletin umudu olduğunu söyledi. Gece karanlığında ışık olmak, denizde yardım çığlığına koşmak, sınırda ve yaylada milletin diliyle konuşmak gibi görevleri hatırlattı.

Çok sayıda kadın subay ve astsubayın mezun olduğuna işaret ederek "Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz." dedi. Ayrıca "şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır." uyarısıyla mezunlardan iyilikte, adalette, merhamette ve devlete hizmette iz bırakmalarını istedi.

Hükümetin mezunların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğini belirten Erdoğan, suç ve terörle mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla süreceğini vurguladı. Konuşmasını dua ve temennilerle tamamladı: "Bu düşüncelerle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizden başarıyla mezun olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum." Ailelere, hocalara ve komutanlara teşekkür ederek mezunları tek tek alnından öptüğünü ve millet adına hepsine güvendiğini ifade etti.

Törenden notlar

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de konuşma yaptı. Bakan ve komutanlar tören alanına gelişlerinde mezunların ailelerini selamladı.

Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bayrak devir tesliminin ardından bayraktarlara diplomaları takdim edildi.

Törende Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince dağcılık, paraşüt ve helikopter gösterileri gerçekleştirildi. Tören geçişi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.