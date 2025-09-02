DOLAR
Erdoğan'dan Suriye ve Kürtler Uyarısı: Süreci Baltalamaya Çalışan Faturasını Öder

Erdoğan, Suriye sürecini baltalamaya çalışanların faturasını ödeyeceğini ve Kürtlerin nerede olursa olsun kardeşleri olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
Erdoğan'dan Suriye ve Kürtler Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında net bir tutum sergiledi.

(Suriye)Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz

Mesajın Öne Çıkan Noktaları

Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Erdoğan, sürecin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Cumhurbaşkanı, toplumdaki birlik ve kardeşlik vurgusunu yineleyerek, "Kimse bizi birbirimizden ayıramaz" dedi.

