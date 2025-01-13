Erdoğan'dan Yeni Çocuk Yardımı Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci ve sonraki çocuklar için şart gözetmeksizin aylık yardım yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:27
Erdoğan'dan Yeni Çocuk Yardımı Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çocuk Ailelerine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annelere müjdeli bir haber vererek yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir koşul gözetmeksizin aylık çocuk yardımlarının her ay annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Yeni Aylık Çocuk Yardımları Hakkında

Yardım programı, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi ve doğurganlığı artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu destekle birlikte ailelerin ekonomik durumlarının daha da iyileşeceğini vurguladı.

Bu açıklama, Türkiye'deki ailelerin huzurunu ve mutluluğunu artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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