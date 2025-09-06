Erdoğan: Deprem Bölgesinde Her 3 Hak Sahibinden 2'si Yeni Yuva Sahibi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki hak sahiplerine yönelik çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkan ifade şu şekilde: "Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz".

Bu açıklama, yeniden yerleşim sürecinde kayda değer bir aşamaya gelindiğini gösteriyor ve sürecin takip edildiğine işaret ediyor.