Erdoğan: Dışişleri Yerleşkesi Töreninde 'Haklının güçlü olduğu bir dünya' vurgusu

Erdoğan'dan Dışişleri Yerleşkesi Töreninde Güç ve Adalet Vurgusu

Bağlıca - Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlıca'da düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası siyasetin giderek daha değişken, belirsiz ve öngörülemez bir hal aldığını söyledi.

Erdoğan, bulunduğumuz coğrafyada her sabah yeni bir krizin gündeme gelebildiğini belirterek hükümet olarak tüm bu krizleri, çatışmaları ve belirsizlikleri milletin ali menfaatlerine zarar vermeden yönetme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Konuşmasında Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada istikrar ve işbirliğinin kökleşmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, gerektiğinde seslerini yükselttiklerini, gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturduklarını vurguladı.

"Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir."

Erdoğan, ülkenin diplomasi pratiğinde mekik diplomasisi, yumuşak güç ve gerektiğinde sert güç unsurlarını kullanarak gelişmeleri ülke lehine yönlendirdiklerini, her daim hakkın, hukukun, huzurun ve adaletin yanında yer aldıklarını kaydetti.

"Dünya beşten büyüktür" tespitiyle yürütülen mücadelenin küresel ölçekte bir sembol haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dost ve müttefikleri için kara gün dostu olduğunu da dile getirdi.

Erdoğan, deprem ve sel gibi afetlerden egemenliği hiçe sayan mütecaviz eylemlere kadar insani yardımı ve dayanışmayı her vesileyle ortaya koyduklarını, dost ve kardeş ülkelere yardım eli uzattıklarını belirtti. Savunma sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi, ikili işbirliklerinin genişletilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi pratik adımlarla destek verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin büyük devlet refleksiyle hareket ettiğini ve bu ilkeli tavrı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, dış politikanın önceliklerinin istikrarı korumak, huzuru büyütmek, barışı sağlamak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.

"Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kararlılıkla uygulama kudretine sahip olduğunu belirtti. Provokasyonlara, mikrofon ve klavye kabadayılarının tehditlerine prim verilmeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, diplomasinin dilinin nezaket olduğunu, ancak hadsizlikler karşısında susmayacaklarını, gerilimden beslenenlerin ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin karşısında dimdik duracaklarını söyledi.

Zulme ve zalime boyun eğilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı. Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a tüm etkilenen kardeşlerle dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, faili ister örgüt ister devlet olsun terör ve katliamın bir akıl kilitlenmesi olduğunu, bölgeyi esir alan bu kanlı kilidin eninde sonunda kırılacağını söyledi. Zulüm ve barbarlıkla yol almaya çalışanların tarihteki örnekleri gibi yenileceğini ve verdikleri zararlarda boğulacaklarını kaydetti.

Konuşmasında ayrıca, asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir millet olarak 400 yıl boyunca Kudüs-ü Şerif'e hizmet etmenin şerefini yaşadıklarını belirten Erdoğan, bu şehrin tüm inanç mensupları için barış ve esenlik yurdu haline getirilmesinde Türkiye'nin rolünü vurguladı.

Erdoğan'ın konuşması, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi projesinin uluslararası alandaki misyonu ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin mesajlarla sürdü.