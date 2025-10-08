Erdoğan: 'Dost-düşman' Siyaseti Türkiye'ye ve Türk Demokrasisine İhanet

Erdoğan: "Dost-düşman" siyaseti Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayrıştırıcı siyaset eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada siyasetin dost-düşman kavramları üzerinden tanımlanmasına karşı çıktı. Erdoğan, "Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, siyaset alanında ayrıştırıcı yaklaşımı reddettiklerini de net bir şekilde belirterek, "Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz" dedi. Bu vurgu, siyaset dilinin ve uygulamalarının birleştirici olmasının gerekliliğini öne çıkardı.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi tartışmalarda kutuplaşmanın sınırlarının ve demokratik süreçlerin önemi konusunda dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıdı.