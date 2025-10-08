Erdoğan: 'Dost-düşman' Siyaseti Türkiye'ye ve Türk Demokrasisine İhanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaseti 'dost-düşman' kavramları üzerinden tanımlayanların Türkiye ve Türk demokrasisine ihanet ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada siyasetin dost-düşman kavramları üzerinden tanımlanmasına karşı çıktı. Erdoğan, "Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, siyaset alanında ayrıştırıcı yaklaşımı reddettiklerini de net bir şekilde belirterek, "Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz" dedi. Bu vurgu, siyaset dilinin ve uygulamalarının birleştirici olmasının gerekliliğini öne çıkardı.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi tartışmalarda kutuplaşmanın sınırlarının ve demokratik süreçlerin önemi konusunda dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıdı.

