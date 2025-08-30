Erdoğan: "Ecdattan mirası güçlendirip gelecek kuşaklara emanet edeceğiz" — 30 Ağustos Beştepe Konseri

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında yaptığı konuşmada, ecdattan devralınan mirası koruma ve güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarma kararlılığını vurguladı.

Birlik, dayanışma ve tarih bilinci

Programı düzenleyenlere ve konsere katılanlara teşekkür eden Erdoğan, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti. Ağustos ayının tarihimizdeki önemine işaret ederek, Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferlerle dolu bir ay olarak değerlendirildiğini söyledi.

Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle tarihin bugüne taşındığını, şehit ve gazilerin layıkıyla yad edildiğini ve onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkmak için azami gayret gösterildiğini belirtti.

"Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmektir."

Bu hedef doğrultusunda kimsenin inancından, mezhebinden, meşrebinden veya siyasi görüşünden dolayı dışlanmayacağı, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışmaya devam edileceği mesajını verdi.

30 Ağustos'un tarihi önemi

İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde başlatılan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandığını hatırlatan Erdoğan, bu yılın 103. seneidevriyesinin coşkuyla kutlandığını belirtti. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuz ve milletimiz, bu zaferle kendini bulmuş, öz güven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal ordularını bozguna uğratarak emperyalist emelleri boşa çıkardığımız 30 Ağustos zaferi, bağımsızlık irademizle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığımızın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olmuştur."

1071'den 1922'ye uzanan zafer yürüyüşünün kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız" dedi ve dua diledi.

Anma ve selamlar

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi ve Büyük Taarruz'un bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Büyük Millet Meclisi üyelerine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, sınırlar içinde ve dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini selamladı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Protokol ve etkinlik detayları

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından 30 Ağustos'a ilişkin hazırlanan kısa film gösterildi. Suriye Harekat Alanı, TCG Kınalıada, Libya, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı, Somali, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Katar'daki TSK personelinin selamlama videoları sunuldu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi. Programa eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve yabancı ülke temsilcileri ile davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 93 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir süre sohbet etti.