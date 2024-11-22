Erdoğan: Enerji Tasarrufu ve Sorumluluk Vurgusu

Erdoğan’dan Enerji Tasarrufu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji üretimi sürecinin yanında enerji tasarrufunun artırılmasının önemini vurgulayarak, "Enerji üretimiyle eş zamanlı olarak enerji tasarrufumuzu da artırmak, israfı önlemek, sorumluluk duygusuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Enerji Tasarrufu ve Sorumluluk

Erdoğan, enerji kaynaklarının doğru kullanılmasının gerekliliğini belirterek, her bireyin bu konuda sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, tasarrufun yalnızca enerji üretimi açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.