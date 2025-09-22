Erdoğan: Filistin Davası Artık Dünyaya Mal Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur' diyerek Filistin meselesinin küresel önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:18
Erdoğan: Filistin Davası Artık Dünyaya Mal Oldu

Erdoğan: Filistin Davası Artık Dünyaya Mal Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel Filistin vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" sözleriyle Filistin meselesinin küresel bir boyuta eriştiğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklaması, Filistin davasının artık sadece bölgesel bir konu olmanın ötesine geçerek uluslararası kamuoyunun ve diplomatik gündemin merkezine yerleştiğini işaret ediyor. Bu ifade, konunun farklı coğrafyalarda geniş yankı bulduğunu ve küresel tartışmalarda daha fazla yer aldığını ortaya koyuyor.

Filistin davasının küresel niteliği, insani boyutları, diplomatik yaklaşımları ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmaya devam ediyor. Erdoğan'ın vurgusu, bu alanlardaki tartışmaların ve uluslararası ilginin artmakta olduğuna dair güçlü bir mesaj niteliğinde değerlendiriliyor.

Bu açıklama, Filistin meselesinin uluslararası siyaset, medya ve sivil toplum gündemindeki yeri üzerine yeni tartışmaları tetikleyecek nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
4
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
5
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta