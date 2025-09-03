DOLAR
Erdoğan: Filistin'deki Kıyıma Asla Seyirci Kalamayız — Mevlid-i Nebi Haftası'nda Mesaj

Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılışında Filistin ve Gazze'ye destek mesajı verip Netanyahu'ya tepki gösterdi; mazlumlar için dua çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:17
Açılış Konuşması ve Temalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, haftanın temasının "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu ve "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed" başlıklı faaliyetlerin aile bilincini güçlendireceğini söyledi.

Erdoğan'ın vurguları:

"Biz, şu anda Filistin'de olan, bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız". Erdoğan, "Şu an kalbimizin yarısı buradaysa..." sözleriyle İslam dünyasındaki yaraların Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan olduğunu belirtti ve dualarda mazlumların unutulmayacağını kaydetti.

Erdoğan, Peygamber sevgisinin milletin kalbinde derin bir şekilde yer aldığını, bu muhabbet bağının Asya'dan Afrika'ya yayıldığını ifade ederek: "İşte bu yüzden dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır."

Dualar, Umut ve Adalet Vurgusu

Erdoğan, Müslümanların zulme karşı ümitsiz olmayacağını vurgulayarak, "Zulmün karanlığı, yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır" ifadelerini kullandı. Bu mübarek gecede Gazzeli kardeşler başta olmak üzere tüm mazlumlar için ellerin semaya açılacağını, seccadelerin gözyaşıyla ıslanacağını belirtti.

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine atıfta bulunan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rıza-i ilahi yolunda yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti ve Diyanet koordinesinde yarın gerçekleştirilecek 'Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı''nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kapanış, Program Akışı ve Katılımcılar

Konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un "Gece" şiirinden dizelerle bitirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyle-i Mevlid'i tebrik ederek Hz. Muhammed'e salat ve selam gönderdi: "Rabb'im bizleri ahirette Efendi'mizin sancağı altında buluşanlardan, habibinin şefaatine nail olanlardan eylesin."

Programın sonunda Erdoğan, salonun merdivenlerinde kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti ve harçlık verdi. Etkinlik; naat-ı şerif ve ilahi dinletileri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "571 Rahmet Peygamberi" animasyon filminin fragman gösterimiyle sürdü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo ve kitap takdim etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve çeşitli ülkelerden din adamları katıldı.

