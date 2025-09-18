Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Görüşme detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

İki lider, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas'ın, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

