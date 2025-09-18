Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı; fotoğraf çekildi ve basına kapalı görüşme yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:29
Görüşme detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Erdoğan, AbbasCumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

İki lider, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas'ın, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)