Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de savaş yoktur"

Kürsüdeki açıklamanın özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden yaptığı konuşmada Gazze ile ilgili tespitlerini net bir dille paylaştı.

"Bu kürsüden ifade ediyorum, Gazze'de savaş yoktur. Bir yanda elinde en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta masum siviller vardır"

Erdoğan, konuşmasında düzenli ordunun sahip olduğu en modern ve en öldürücü silahlarla masum siviller arasındaki belirgin farkı vurguladı.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin duruşunu ve konudaki değerlendirmesini açık biçimde ortaya koyuyor.