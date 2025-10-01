Erdoğan: Gazze'ye Kalıcı Barış Sağlamak İslam Dünyası ve Uluslararası Toplumun Borcu

Cumhurbaşkanının mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıların aşılmasında uluslararası sorumluluğa dikkat çekti.

Erdoğan, "Hak ettikleri o kalıcı barış ortamıyla Filistinlileri buluşturmak önce İslam dünyasının sonra da uluslararası toplumun Gazze'ye borcudur" ifadesini kullandı.

Mesajında, bölgeye yönelik insani ve siyasi desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, kalıcı bir çözümün önemine işaret etti.

Erdoğan, ilgili tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi ve çabaların koordinasyonunun sağlanmasının hayati olduğuna dikkat çekti.