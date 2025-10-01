Erdoğan: Gazze'ye Kalıcı Barış Sağlamak İslam Dünyası ve Uluslararası Toplumun Borcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlileri kalıcı barışla buluşturmanın önce İslam dünyasının sonra uluslararası toplumun Gazze'ye borcu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:32
Erdoğan: Gazze'ye Kalıcı Barış Sağlamak İslam Dünyası ve Uluslararası Toplumun Borcu

Erdoğan: Gazze'ye Kalıcı Barış Sağlamak İslam Dünyası ve Uluslararası Toplumun Borcu

Cumhurbaşkanının mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıların aşılmasında uluslararası sorumluluğa dikkat çekti.

Erdoğan, "Hak ettikleri o kalıcı barış ortamıyla Filistinlileri buluşturmak önce İslam dünyasının sonra da uluslararası toplumun Gazze'ye borcudur" ifadesini kullandı.

Mesajında, bölgeye yönelik insani ve siyasi desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, kalıcı bir çözümün önemine işaret etti.

Erdoğan, ilgili tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi ve çabaların koordinasyonunun sağlanmasının hayati olduğuna dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin