Erdoğan, Gebele'de Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Gebele'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılacak.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek şunları kaydetti:

Zirvenin gündemi

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir."

Planlanan temaslar

Paylaşımda ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmalarının planlandığı belirtildi.

