Bursa-Ankara Yolu'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bursa-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücüler için zor anlar yaşatırken, ulaşımda güçlükler ortaya çıkıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisinde kar, yolları beyaz örtüyle kaplarken, trafik zaman zaman yavaşlayarak ilerliyor. Bu durum, sürücülerin seyahat sürelerini uzatıyor ve yer yer araç kuyruklarının oluşmasına yol açıyor.
Trafik akışını düzene sokmak için temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılmakta.
Yetkililer, bu tip hava koşullarında dikkatli olunması ve sürüş güvenliğinin sağlanması gerektiğini hatırlatıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bursa-Ankara kara yolunda başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunun Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisi, kar yağışından dolayı beyaz örtüyle kaplandı.
Bursa-Ankara kara yolunda başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunun Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisi, kar yağışından dolayı beyaz örtüyle kaplandı.