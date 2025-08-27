DOLAR
Erdoğan: Gençlere Yepyeni Ufuklar Kazandırıyoruz

Erdoğan, ana muhalefeti eleştirip gençlere umutsuzluk aşılandığını belirterek, kendi vizyonlarıyla gençlere yeni ufuklar sunduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:07
Gençlik ve umut vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset sahnesindeki gençlik tartışmasına ilişkin net bir değerlendirme sundu. Konuşmasında, muhalefetin gençlere yönelik tutumunu eleştirirken kendi politikalarının gençlere sunduğu fırsat ve umudu öne çıkardı.

"Ana muhalefetin başını çektiği kesim, ülkenin gençlerine umutsuzluk, karamsarlık aşılarken, biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz"

Erdoğan, bu sözlerle muhalefetin gençlere yönelik söylemlerini eleştirirken, hükümetin gençlere yönelik vizyonunun umut ve yeni imkanlar yarattığını vurguladı. Mesajında gençlere yatırım ve gelecek perspektifinin önemine dikkat çekti.

Bu açıklama, gençlik politikalarının siyaset gündemindeki yerini bir kez daha ortaya koydu ve tarafların gençlere yönelik söylemlerinin kamuoyunda belirleyici olacağına işaret ediyor.

