Erdoğan Gençlerle Buluştu — Gençlik Buluşmaları “Kampüs” İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSTANBUL'da düzenlenen Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programında gençlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:14
İSTANBUL - (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Programın önemi

Gençlik Buluşmaları “Kampüs” etkinliği, gençlerle doğrudan iletişim kurulması ve görüş alışverişi yapılması amacıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı, buluşmanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Katılım ve atmosfer

Etkinlik, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti ve program boyunca gençlerin talepleri ile gündeme ilişkin konular ele alındı.

