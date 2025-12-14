Erdoğan Gençlerle Buluştu — Gençlik Buluşmaları “Kampüs” İstanbul’da

Erdoğan Gençlerle Buluştu

İSTANBUL - (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Programın önemi

Gençlik Buluşmaları “Kampüs” etkinliği, gençlerle doğrudan iletişim kurulması ve görüş alışverişi yapılması amacıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı, buluşmanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Katılım ve atmosfer

Etkinlik, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti ve program boyunca gençlerin talepleri ile gündeme ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi