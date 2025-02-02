DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.538.560,31 2,32%

Erdoğan: 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' Vizyonunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da partisinin kadına yönelik politikalarını ve muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:53
Erdoğan: 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' Vizyonunu Vurguladı

Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, belediyecilik hizmetlerinde gerileyen başkanları eleştirerek, "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar, ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset yapıyorlar," dedi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Aile Yılı

Erdoğan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun odağına "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ilkesini yerleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtti. "Evlatlarımızın doğumundan eğitimine, iş sahibi olmasından evliliğine kadar hayatlarının her safhasında yanlarında olacağız," dedi.

Küresel Ahlaki Tehditlere Karşı Mücadele

Erdoğan, aile büyüklerinin huzurlu ortamlarda geçirmelerini sağlamak için gerekeni yapacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin hiçbir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız bırakmayacağız. Kadın, aile ve nüfus politikalarımızın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz."

Muhalefetin Taktikleri ve Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Türkiye'nin yeminli düşmanları, iktidarımızı devirmek için hareket ediyor. Ancak değişiklik olursa ne olacağına dair hiçbir fikirleri yok," dedi. Ayrıca, muhalefetin kendi garip ayak oyunlarını Türkiye'nin temel meselesi haline getirmeye çalıştığını belirtti.

Kongre Notları ve Katılımlar

Kongreye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Aday Abdullah Özdemir, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve diğer konuklar katıldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye geldi ve katılımcılara hediye verdi. Ardından da divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
2
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
3
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Tokat'ta Silahlı Saldırı: 4 Genç Yaralandı
5
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
6
Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu
7
Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı