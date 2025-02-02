Erdoğan: 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' Vizyonunu Vurguladı

Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, belediyecilik hizmetlerinde gerileyen başkanları eleştirerek, "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar, ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset yapıyorlar," dedi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Aile Yılı

Erdoğan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun odağına "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ilkesini yerleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtti. "Evlatlarımızın doğumundan eğitimine, iş sahibi olmasından evliliğine kadar hayatlarının her safhasında yanlarında olacağız," dedi.

Küresel Ahlaki Tehditlere Karşı Mücadele

Erdoğan, aile büyüklerinin huzurlu ortamlarda geçirmelerini sağlamak için gerekeni yapacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin hiçbir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız bırakmayacağız. Kadın, aile ve nüfus politikalarımızın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz."

Muhalefetin Taktikleri ve Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Türkiye'nin yeminli düşmanları, iktidarımızı devirmek için hareket ediyor. Ancak değişiklik olursa ne olacağına dair hiçbir fikirleri yok," dedi. Ayrıca, muhalefetin kendi garip ayak oyunlarını Türkiye'nin temel meselesi haline getirmeye çalıştığını belirtti.

Kongre Notları ve Katılımlar

Kongreye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Aday Abdullah Özdemir, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve diğer konuklar katıldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye geldi ve katılımcılara hediye verdi. Ardından da divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.