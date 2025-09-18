Erdoğan ile Abbas Görüşmesi: İsrail Saldırıları ve Bölgesel Konular Masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında gerçekleşen görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin gündemi

Taraflar, görüşme sırasında ana gündem maddesi olarak İsrail'in saldırıları ve bölgedeki gelişmeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Değerlendirme

Görüşme, iki lider arasında söz konusu başlıkların ele alındığı bir görüşme olarak kayda geçti ve konuların takip edileceği ifade edildi.

