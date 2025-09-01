DOLAR
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü: Davet Yenilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için bulunduğu Tiencin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi; Erdoğan Türkiye'ye davetini yineledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:05
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü: Davet Yenilendi

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir otelde bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan şunları kaydetti:

"Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye'de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor."

Görüşmeye katılanlar: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan.

