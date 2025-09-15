Erdoğan ile Şara Katar'da Görüştü: Türkiye'nin Suriye'de Birlik Vurgusu

Görüşme detayları ve Türkiye'nin tutumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi bir önem taşıdığını belirtti ve Türkiye'nin Suriye'ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini ifade etti. Görüşmede Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar, ikili ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını paylaştı.