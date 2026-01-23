Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Ocak 2026 Aydın ziyareti nedeniyle belirlenen güzergahlar ve uygulama saatleri açıklandı; bazı yollar tamamen, bazıları kısa süreli trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:35
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ilimizi ziyaretleri nedeniyle alınacak trafik önlemlerini duyurdu. Ziyaret kapsamında bazı yolların tamamen, bazı yolların ise geçiş anlarında kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Tamamen trafiğe kapatılacak güzergahlar

24 Ocak 2026 Cumartesi günü 08.00’den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar: Adnan Menderes Bulvarı (Abide Kavşağı ile Kıbrıs Caddesi Kavşağı arası), Hükümet Bulvarı, Valilik civarı, İstiklal Caddesi, Gençlik Caddesi (Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Akbank Kavşağı arası), İstasyon Bulvarı (Askerlik Dairesi Başkanlığı Kavşağı ile Beycamii arası), İstasyon Meydanı, Egemenlik Bulvarı (Soğukkuyu Kavşağı ile Zafer Meydanı arası), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı önü ile Kent Meydanı ve bu güzergâhlara açılan yollar.

Kısa süreli trafiğe kapatılacak yollar

Geçişleri esnasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılacak yollar: Batı Gazi Bulvarı- Doğu Gazi Bulvarı (Eski Kız Meslek Lisesi Kavşağı ile Vardar Pastanesi arası), Hükümet Bulvarı üst kesim (Ramazanpaşa Kavşağı ile Valilik arası), Doğu Gazi Bulvarı (Ramazanpaşa Kavşağı Zafer Meydanı arası), Denizli Bulvarı (Astim Kavşağı-Eski Sanayi Kavşağı-Yeni Dörtyol Kavşağı arası), İzmir Bulvarı (Yeni Dörtyol Kavşağı-Kuyulu Kavşağı arası).

Araç park yasağı: Yukarıda belirtilen güzergâhlarda sabah saat 07.00’den itibaren etkinliklerin bitimine kadar araç park yasağı uygulanacaktır. Vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergâhların ve park alanlarının kullanılması gerektiği bildirildi.

Cumartesi Pazarı ulaşımı: Tekstil Bulvarı üzerinde kurulan Cumartesi Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlarımız Müze Bulvarı üzerinden ulaşım sağlayabilecektir.

