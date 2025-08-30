Erdoğan'ın 30 Ağustos Programı: Anıtkabir'den Beştepe'ye

Erdoğan'ın 30 Ağustos Günü Programı

Ankara'da dört ayrı etkinlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da bir dizi resmi etkinliğe katılacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak ve günün sonunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

Program detayları (Ankara/11.00/12.30/16.30/18.30)