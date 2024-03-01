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Erdoğan’ın asgari ücret hamlesi! Fatih Portakal: İkinci zam müjdesi yakında gelebilir

Asgari ücret, 2024 yılında tek zam alacak ve Haziran ayında yapılacak düzenleme ile belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan bu açıklama, asgari ücretin ikinci kez artamayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:21
Erdoğan’ın asgari ücret hamlesi! Fatih Portakal: İkinci zam müjdesi yakında gelebilir

Asgari Ücrete İkinci Zam Müjdesi Geliyor mu? Fatih Portakal'dan İddialı Tahmin!

2024 yılı için asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmış ve zammın ardından tartışmalar başlamıştı. Ekonomideki gelişmeler ve enflasyondaki seyir, ikinci bir zammın olasılığını gündeme getirdi. Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı açıklamada, Haziran ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılabileceğini öne sürdü.

emekli

BÜYÜYEN EKONOMİDEN KİM FAYDALANIYOR?

Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi büyüdüğüne dair sözlerini hatırlatarak, bu büyümeden kimin faydalandığını sordu. Portakal, "Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor?" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ ZAM BEKLENTİSİ

Portakal, emeklilere zam yapılmadığını, asgari ücrete ise ikinci bir düzenlemenin Haziran ayında olabileceğini belirterek, "Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var. O yüzden önümüzdeki günlerde asgari ücret müjdesi verebilir." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TEK ZAM AÇIKLAMASI

Geçen yıl Kasım ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam yapılacağını ve ilkenin enflasyona ezdirmemek olduğunu açıklamıştı.

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı?

Hükümet ikinci zam yapmayacağını açıklamıştı. Fakat Fatih Portakal Haziran ayında ikinci bir zam olabileceğini öne sürdü.

Fatih Portakal asgari ücrete ne dedi?

Fatih Portakal, asgari ücrete ikinci bir zam yapılabileceğini ve bunun seçim öncesi bir hamle olabileceğini söyledi.

Hükümet asgari ücrete ikinci zam yapacak mı?

Hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Fatih Portakal'ın iddiasına göre Haziran ayında olabilir.

Asgari ücret ne kadar olacak

Henüz belli değil.

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