Erdoğan'ın Demir Yolu Hedefi: 2028'de 17 bin 500, 2053'te 28 bin 600 kilometre

Ulaşım altyapısında hedefler ve beklenen etkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır"

Hükümetin uzun vadeli ulaşım stratejisinin merkezinde yer alan bu hedef, ülke genelinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesini ve raylı taşımacılığın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Açıklamada belirtilen hedef yıllar ve kilometre değerleri, planın zamanlama ve ölçeğini net şekilde ortaya koyuyor.

Plan kapsamında 17 bin 500 kilometre hedefi 2028 yılı için, 28 bin 600 kilometre hedefi ise 2053 yılı için öngörülüyor. Bu genişleme, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasite artışı, bölgesel bağlantıların iyileştirilmesi ve lojistik maliyetlerin düşürülmesi gibi kazanımlar getirmesi bekleniyor.

Yetkililer, demir yolu yatırımlarının yerli üretim, istihdam ve sürdürülebilir ulaşım hedefleriyle de uyumlu olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki dönemde proje planlaması, finansman ve uygulama takvimi gibi adımların detaylandırılması bekleniyor.