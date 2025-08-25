DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Erdoğan'ın Demir Yolu Hedefi: 2028'de 17 bin 500, 2053'te 28 bin 600 kilometre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demir yolu ağını 2028'de 17 bin 500, 2053'te 28 bin 600 kilometreye çıkarma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:21
Erdoğan'ın Demir Yolu Hedefi: 2028'de 17 bin 500, 2053'te 28 bin 600 kilometre

Erdoğan'ın Demir Yolu Hedefi: 2028'de 17 bin 500, 2053'te 28 bin 600 kilometre

Ulaşım altyapısında hedefler ve beklenen etkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır"

Hükümetin uzun vadeli ulaşım stratejisinin merkezinde yer alan bu hedef, ülke genelinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesini ve raylı taşımacılığın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Açıklamada belirtilen hedef yıllar ve kilometre değerleri, planın zamanlama ve ölçeğini net şekilde ortaya koyuyor.

Plan kapsamında 17 bin 500 kilometre hedefi 2028 yılı için, 28 bin 600 kilometre hedefi ise 2053 yılı için öngörülüyor. Bu genişleme, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasite artışı, bölgesel bağlantıların iyileştirilmesi ve lojistik maliyetlerin düşürülmesi gibi kazanımlar getirmesi bekleniyor.

Yetkililer, demir yolu yatırımlarının yerli üretim, istihdam ve sürdürülebilir ulaşım hedefleriyle de uyumlu olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki dönemde proje planlaması, finansman ve uygulama takvimi gibi adımların detaylandırılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan