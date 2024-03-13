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Erdoğan'ın koruma ekibi Urfa'da kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, bugün Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı

Yayın Tarihi: 13.03.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 17:53
Erdoğan'ın koruma ekibi Urfa'da kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, bugün Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada maalesef 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlediği mitingin ardından vatandaşlara hitap etti. Miting sonrası Erdoğan ve ekibi Mardin'e gitmek üzere yola çıktı. Ancak seyahatleri sırasında meydana gelen trafik kazası, üzücü bir tabloyla sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ın ardından Mardin'de halka seslendi. Trafik kazasına değinen Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kazanın detayları henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, kaza nedenini araştırmaya devam ediyorlar.

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