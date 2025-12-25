DOLAR
Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Vefat Etti, Ergani'de Defnedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1960'larda öğretmenliğini yapan Ergün Sönmez İsviçre'de vefat etti; naaşı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:32
Ergani'de son yolculuk

Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. Naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilerek burada toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Sönmez, aile mezarlığına defnedildi.

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. ve 5. sınıf öğretmeni olmuştu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

