Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Vefat Etti, Ergani'de Defnedildi

Ergani'de son yolculuk

Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. Naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilerek burada toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Sönmez, aile mezarlığına defnedildi.

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. ve 5. sınıf öğretmeni olmuştu.

