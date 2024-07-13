Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erdoğan: Irak'ın kuzeyinde terörün kilidini kapatıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Irak ve Suriye'deki terör örgütünün sıkışmış durumda olduğunu vurguladı ve Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde kısa süre içerisinde kilidi kapatacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 17:31
Erdoğan: Irak'ın kuzeyinde terörün kilidini kapatıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada toplam 181 subayın mezuniyet sevinci yaşadığını, bunlardan 54'ünün dost ve kardeş ülkelerden geldiğini kaydetti. Üniversitenin harp enstitüsündeki 12. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile kara, deniz ve hava harp enstitülerindeki 6. dönem komuta ve kurmay eğitimlerini tamamlayan subayları tebrik etti. Erdoğan, subayların her birinin başarılarının devamını diledi.

"Silahlı kuvvetlerimizin farklı kademelerinde üstleneceğiniz tüm görevlerde her birinize muvaffakiyetler diliyorum" diyen Erdoğan, misafir subaylara da kendi ülkelerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri, diplomatik ve siyasi olarak sürekli yeni güvenlik sınamalarıyla karşılaştığını, bu bağlamda askeri eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı. "Hudutlarımız içinde bölücü terör örgütü artık faaliyet gösteremez duruma geldi. Irak ve Suriye'deki terör grubu ise tamamen sıkışmış durumda.Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılığın süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesinin misyonunu başarıyla yerine getirdiğini, eğitim sisteminin ordunun değişen ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti. "Üniversitemiz, silahlı kuvvetlerimize yüksek vasıflı personel kazandırıyor" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Acil 10 bin TL'ye ihtiyacı olanlar! o özel banka koşulsuz şartsız 10.000 TL destek veriyor

Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi

Fatura ödemeden önce bunu yapan kazanır! 5 dakika içinde 3000 TL geri ödeme yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine özel 14.500 TL ödeme çıktı! Tek bir başvuru yetiyor

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! İslam Memiş en korkutan uyarıyı yaptı: Altın borcu olanlar dikkat

Fatura ödemeden önce bunu yapan kazanır! 5 dakika içinde 3000 TL geri ödeme yapılıyor

Acil 10 bin TL'ye ihtiyacı olanlar! o özel banka koşulsuz şartsız 10.000 TL destek veriyor

Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi

Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

Avrupa'nın kalbine uçuş sadece 1 Euro! 2 güne başvurmayan dizlerini dövecek

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır