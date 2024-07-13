Erdoğan: Irak'ın kuzeyinde terörün kilidini kapatıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada toplam 181 subayın mezuniyet sevinci yaşadığını, bunlardan 54'ünün dost ve kardeş ülkelerden geldiğini kaydetti. Üniversitenin harp enstitüsündeki 12. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile kara, deniz ve hava harp enstitülerindeki 6. dönem komuta ve kurmay eğitimlerini tamamlayan subayları tebrik etti. Erdoğan, subayların her birinin başarılarının devamını diledi.

"Silahlı kuvvetlerimizin farklı kademelerinde üstleneceğiniz tüm görevlerde her birinize muvaffakiyetler diliyorum" diyen Erdoğan, misafir subaylara da kendi ülkelerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri, diplomatik ve siyasi olarak sürekli yeni güvenlik sınamalarıyla karşılaştığını, bu bağlamda askeri eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı. "Hudutlarımız içinde bölücü terör örgütü artık faaliyet gösteremez duruma geldi. Irak ve Suriye'deki terör grubu ise tamamen sıkışmış durumda.Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılığın süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesinin misyonunu başarıyla yerine getirdiğini, eğitim sisteminin ordunun değişen ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti. "Üniversitemiz, silahlı kuvvetlerimize yüksek vasıflı personel kazandırıyor" dedi.

