Erdoğan Irak’ta konuştu: “Irak stratejik öneme sahip bir komşumuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Erdoğan, “Ziyaretim ve bugün imzalanan anlaşmalar sonrasında, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Irak arasında bugün (22 Nisan) ‘Kalkınma Yolu Anlaşması’ imzalandı. Anlaşma sonrasında Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Erdoğan, “Irak’la coğrafi ve kültürel bağlarımız var. Irak, ayrıca stratejik olarak önem verdiğimiz bir komşumuz. İki ülke arasında karşılıklı saygı ve ortak çıkarları ilerletmeyi hedefliyoruz. Yapmış olduğum ziyaret ve yaptığımız anlaşmalar ile iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlayacak” dedi.





Erdoğan, “Terörle mücadele, ticaret, ekonomi, sınırlar ötesi sular, enerji, ulaştırma gibi pek çok alanda, iki ülke arasında müzakereler sürecek. Bunun için ortak komiteler kurulması konusunda kararlar alındı.” dedi.

“Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Türkiye ve ırak ilişkilerini geniş bir çerçevede ele aldı. En önemli gündem maddelerimizde birisi güvenlik ve terörle mücadele oldu. Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan her türlü terör örgütüne karşı ortak bir mücadele yürüteceğiz. PKK, Irak’ta yasaklı terör örgütü olarak ilan edildi. Bu topraklarda terör örgütünün varlığının kısa zamanda sona ereceğine inanıyorum. FETÖ ile de ortak mücadele konusu, gündemimizde yer aldı” ifadelerini kullandı.

“Irak, önde gelen ticaret ortaklarımız arasında”

Erdoğan, Irak’ın Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu işaret ederek, “Geçen yıl 2 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin daha da artırma planlarımız var. Bu konuda atılacak adımları, sayın Başbakan ile görüştük. ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değindik. Bu noktada bir anlaşma imzaladık” dedi.

“Filistin konusunda atılacak ortak adımları konuştuk”

Erdoğan, Irak’taki görüşmelerde Filistin meselesini de ele aldıklarını belirtti. İsrail ve İran arasındaki gerginliğin Gazze’de yaşananları gölgelemesini engellemek için tüm taraflara da çağrıda bulundu. Öte yandan Gazze’de yaşanan durumun sona ermesi konusunda, bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının zorunlu olduğunu dile getiren Erdoğan, Gazze’ye 45 bin tondan fazla yardım göndererek Türkiye’nin tarafını belli ettiğini ifade etti.