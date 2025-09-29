Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanı 150 Bine, 2028'e Kadar 1 Milyon Öğrenci Hedefi

Programa genişleme ve hedefler netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamındaki yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

"(İŞKUR Gençlik Programı) Kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada, program kontenjanının 150 bine yükseltildiği ve hedefin 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrenci olduğu vurgulandı.

Yetkililer, programın gençlerin istihdam ve beceri kazanımına katkı sağlayacağına dikkat çekti.