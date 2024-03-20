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Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomi gayet iyi durumda”

31 Mart Seçimleri kapsamında AKP’nin Isparta mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla buluştu. Mitingde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın bazı sözleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:37
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomi gayet iyi durumda”

Konuşmasına Ispartalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, genel seçimlerdeki yüzde 55.5 ve yüzde 58’lik oy oranına işaret ederek, “Gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz. Vefanız ve sevginiz için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Ekonomi iyi durumda”

Erdoğan, Isparta’da yapmış olduğu konuşmada Türkiye’nin mevcut ekonomi durumuna da bahsetti. Ekonomik göstergelerin gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, enflasyonun düşüşü ile birlikte bu etkinin görüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, enflasyonun düşmesi sonrasında ise çalışanlara ve emeklilere bu durumu yansıtacakları vaadinde bulundu.

“İHA teknolojisinde ilk üçteyiz”

Konuşma esnasında savunma sanayi ve teknoloji çalışmalarına da dikkat çeken Erdoğan, “İHA teknolojisinde dünyada ilk üçte yer alıyoruz. KAAN ile tüm dünyada 5. nesil uçak yapabilen az sayıda ülke arasındayız. ‘Akıncı’ ve ‘Kızılelma’ ile de varız. Dışa bağımlı olan savunma sanayimiz yüzde 80 yerli bir hale gelmiştir” şeklide konuştu.

“Buruk bir Ramazan”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarına da yer verdi. Gazze’de yaşanan katliam nedeniyle buruk bir Ramazan yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Rabbim orada bulunan kardeşlerimize yardım etsin. Biz de bilinen ve bilinmeyen yardımlarla Filistinlilerin yanındayız” dedi.

“İstanbul’daki arayıp uyarın”

Konuyu CHP’nin “para sayma” görüntülerine getiren Erdoğan, “CHP dolarlarla seçim kazanmaya çalışıyor. İstanbul’daki hemşerilerinizi aramanızı ve onları bu konuda uyarmanızı istiyorum.” Sözlerini sarf etti.

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