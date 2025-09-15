Erdoğan: İsrail'in saldırısı barış müzakerelerini hedefliyor — Türkiye arabuluculuğu sürdürecek

Erdoğan: İsrail'in saldırısı barış müzakerelerini baltalamayı amaçlıyor

Türkiye arabuluculuk çalışmalarına desteği sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını ifade etti.

Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, sürecin önemine dikkat çekti.

Bu açıklama, bölgedeki barış çabaları ve diplomasi gündeminde dikkat çeken bir değerlendirme olarak kayda geçti.