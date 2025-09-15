Erdoğan: İsrail'in saldırısı barış müzakerelerini hedefliyor — Türkiye arabuluculuğu sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye İsrail'in saldırısının barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını söyledi; Türkiye arabuluculuğa desteğini sürdürecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:25
Erdoğan: İsrail'in saldırısı barış müzakerelerini hedefliyor — Türkiye arabuluculuğu sürdürecek

Erdoğan: İsrail'in saldırısı barış müzakerelerini baltalamayı amaçlıyor

Türkiye arabuluculuk çalışmalarına desteği sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını ifade etti.

Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, sürecin önemine dikkat çekti.

Bu açıklama, bölgedeki barış çabaları ve diplomasi gündeminde dikkat çeken bir değerlendirme olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü